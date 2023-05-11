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Сегодня, 02:30

«Интер» обыграл «Милан» в ЛЧ, Бускетс покидает «Барселону». Главное за день

Генрих Мхитарян.
Фото Reuters
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Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 10 мая.

«Интер»: мощнейший старт и победа над «Миланом». Без Леау красно-черные несостоятельны

Дерби в полуфинале Лиги чемпионов осталось за черно-синими — 2:0.

Серхио Бускетс уходит — последний из великой «Барселоны». Вместе с Месси — в Саудовскую Аравию?

Легенда.

«Не знаю, что могло пойти не так...» Кутепов — о переводе в молодежную команду

Интервью отстраненного защитника «Торпедо».

«Если хорошо отработал год, это еще не значит, что ты — Моуринью». Интервью Марцела Лички

Объятия с Марадоной, пиво с Ягром и друг Сычевой — обозреватель «СЭ» обстоятельно поговорил с главным тренером «Оренбурга».

РФС объявил о реформе второй лиги и представил схему проведения турнира

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило реформу второй лиги, сообщается на сайте организации.

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