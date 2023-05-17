«Интер» вышел в финал Лиги чемпионов, УНИКС впервые выиграл Лигу ВТБ. Главное за день

Сегодня, 02:30
Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 16 мая.
И второе дерби на «Сан-Сиро» завершилось в пользу неррадзури — на этот раз со счетом 1:0.
Ненад Димитриевич — MVP, Евгений Богачев — главный триумфатор.
Но дерби отменяется из-за поражения Рублева.
В финале Западной конференции «Старз» встретятся с «Вегасом».
Экс-тренер «Химок» дал большое интервью «СЭ».
Кудерметова вышла в полуфинал «Мастерса» в Римечитать >
40 миллионов за первое место, слухи о Дзюбе и трансферы. Инсайды «СЭ» о будущем «Рубина»читать >
6 лет назад «Спартак» закупился молодыми африканцами. Для чего это сделали и что стало с игроками?читать >
«Никто в Евролиге не счастлив из-за отстранения россиян». Итоги сезона от Андрея Ватутиначитать >