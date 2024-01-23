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Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 22 января.
Обозреватель «СЭ» поговорил с одной из главных российских звезд НХЛ.
Даниил подарил Нуну Боржешу сет, но сумел вовремя собраться.
Анна дебютирует в топ-40, но это не предел.
Другие теннисистки в ее возрасте уже выигрывали «Большие шлемы».
Ситуация в красно-белом клубе вновь накаляется: началось медийное противостояние главного тренера с генеральным директором.
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