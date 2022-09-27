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Вечерний «СЭ»

27 сентября, 02:30

Интервью Карпина, новый спортивный директор «Спартака». Главное за день

Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 26 сентября.

«Последнее, о чем я сейчас думаю, — это продление контракта со сборной России». Интервью Валерия Карпина

О реакции на мобилизацию, игре сборной в Бишкеке и будущем.

«Спартак» объявил о назначении Эшуорта спортивным директором клуба

«Спартак» объявил о назначении Пола Эшуорта спортивным директором клуба.

В «Спартаке» — новое руководство. Объясняем, как теперь будут жить красно-белые

Похоже, теперь клуб будет функционировать по стандартам «Лукойла».

«Два игрока из моей детской команды погибли во время вторжения США». Пронзительное интервью иракца из «Рубина»

Откровенный разговор с Али Аднаном.

Гениальный Доннарумма вытащил Италию в «Финал четырех», Англия и Германия устроили голевой триллер

Обзор состоявшихся в понедельник матчей Лиги наций.

ЦИТАТА
Последнее, о чем я сейчас думаю, — это продление контракта со сборной России
Валерий Карпин
главный тренер сборной России и «Ростова»

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