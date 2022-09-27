Интервью Карпина, новый спортивный директор «Спартака». Главное за день

27 сентября, 02:30
Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 26 сентября.
О реакции на мобилизацию, игре сборной в Бишкеке и будущем.
«Спартак» объявил о назначении Пола Эшуорта спортивным директором клуба.
Похоже, теперь клуб будет функционировать по стандартам «Лукойла».
Откровенный разговор с Али Аднаном.
Обзор состоявшихся в понедельник матчей Лиги наций.
КХЛ: СКА обыграл «Торпедо», ЦСКА в овертайме победил «Спартак» и другие матчи 26 сентябрячитать >
«Надеялся, что это фейк... В «Спартаке» ничего не меняется». Белоус — о назначении Эшуортачитать >
«Капризов дважды подумает, прежде чем снова вернуться в Россию». Что пишут в США о его поездке домойчитать >
«Мы разобрали эту дрим-тим». Евсеев побеждает Слуцкого. Игнашевич догоняет «Аланию»читать >