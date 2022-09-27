Интервью Карпина, новый спортивный директор «Спартака». Главное за день

Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 26 сентября.

О реакции на мобилизацию, игре сборной в Бишкеке и будущем.

ЦИТАТА Последнее, о чем я сейчас думаю, — это продление контракта со сборной России

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