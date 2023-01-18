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Вечерний «СЭ»

Сегодня, 04:15

Интервью Писарского, гол вратаря в КХЛ, «Наполи» вылетел из Кубка Италии. Главное за день

Владимир Писарский.
Фото ФК «Крылья Советов»
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Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 17 января.

«Я не против повторить путь Сергеева». Писарский (Сычевой) — об отступных для «Зенита», конкуренции с Промесом и другом

Лучший бомбардир нынешнего сезона РПЛ дал интервью «СЭ».

Вратарь «Динамо» забил гол. Он стал пятым в истории КХЛ, кому это удалось

Илья Коновалов надолго запомнит этот день.

«Хоккей — не шоу-бизнес. Моя принципиальная позиция». Игорь Никитин стоит на своем

Главный тренер «Локомотива» — о кризисе, контракте и, конечно, несостоявшейся игре отца против сына.

«Зенит» собирает таланты. Дзюба просится к аутсайдерам

Прикинули, какой из клубов РПЛ усилится этой зимой лучше всех.

«Наполи» проиграл «Кремонезе» в Кубке Италии

«Наполи» потерпел поражение от «Кремонезе» в матче 1/8 финала Кубка Италии.

«В Париже нашел майку Аршавина в «Арсенале» — купил за два евро!» Интервью российского одноклубника Месси и Мбаппе

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