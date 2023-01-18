Интервью Писарского, гол вратаря в КХЛ, «Наполи» вылетел из Кубка Италии. Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 17 января.
Лучший бомбардир нынешнего сезона РПЛ дал интервью «СЭ».
Илья Коновалов надолго запомнит этот день.
Главный тренер «Локомотива» — о кризисе, контракте и, конечно, несостоявшейся игре отца против сына.
Прикинули, какой из клубов РПЛ усилится этой зимой лучше всех.
«Наполи» потерпел поражение от «Кремонезе» в матче 1/8 финала Кубка Италии.
«В Париже нашел майку Аршавина в «Арсенале» — купил за два евро!» Интервью российского одноклубника Месси и Мбаппечитать >
Немецкий талант делает все, чтобы не делиться миллионами с приемными родителями. В ответ они сливают прессе компромат на игрокачитать >
Как Сычевой стал Писарским: форвард поменял фамилию в честь отчима, которого считает родным отцомчитать >
Месси тоже заманивают в Саудовскую Аравию — готовы платить 350 миллионов евро в год. Какие шансы на переход?читать >