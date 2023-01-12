Интервью Сергея Юрана, «Милан» вылетел из Кубка Италии и другие новости дня

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Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 11 января.
Бывший главный тренер «Химок» — о последних резонансных событиях в подмосковном клубе.
Главные события среды в европейском футболе.
Клуб заработает гораздо больше.
Трехкратный чемпион мира возвращается в сборную в новой должности.
Респонденты называли фигуристку лучшей российской спортсменкой 2022 года.
«Челси» объявил об аренде Феликса из «Атлетико»читать >
Эмоциональный матч «Монако»: Головин на этот раз без гола, зато выгрызли ничью у конкурентачитать >
Такой конкуренции в КХЛ не было никогда. Это подтянулись середняки или гранды стали слабее?читать >
Лидер «Дакара» снялся после смерти болельщика. Его грузовик наехал на зрителячитать >