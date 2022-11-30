Иран проиграл США, определились первые пары плей-офф ЧМ. Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 29 ноября.
Американцы, пропустив ЧМ-2018, сумели выйти из группы.
Оцениваем шансы команд, которые составили первые пары в 1/8 финала.
Попали в плей-офф впервые за 20 лет.
Голландская сборная завершила групповой турнир легкой победой над Катаром — 2:0.
Дубль Маркуса Рэшфорда и гол Фила Фодена обеспечили сборной Англии первое место в группе.
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