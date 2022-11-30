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Сегодня, 04:15

Иран проиграл США, определились первые пары плей-офф ЧМ. Главное за день

Игроки сборной Англии празднуют гол.
Фото Getty Images
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Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 29 ноября.

Шум и скандалы вокруг, но не на поле. США выиграли у Ирана схватку за плей-офф

Американцы, пропустив ЧМ-2018, сумели выйти из группы.

Англия раздавит Сенегал, Нидерланды намучаются с США. Чего ждать от первых пар плей-офф ЧМ

Оцениваем шансы команд, которые составили первые пары в 1/8 финала.

Сенегал справился без Мане и вышел в плей-офф ЧМ. Африканцы наказали Эквадор за пассивность

Попали в плей-офф впервые за 20 лет.

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Голландская сборная завершила групповой турнир легкой победой над Катаром — 2:0.

Англия снова похожа на фаворита. Стоило лишь освежить состав

Дубль Маркуса Рэшфорда и гол Фила Фодена обеспечили сборной Англии первое место в группе.

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