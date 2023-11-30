Итоги вечера в ЛЧ, «Динамо» обыграло «Зенит», поражение «Спартака», возвращение Ковальчука. Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 29 ноября.
Обзор состоявшихся в среду матчей 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
Был близок к дебютному голу и стал лидером по пасам под удар.
Бело-голубые снова обыграли петербуржцев в FONBET Кубке России.
«Спартак» по делу проиграл в первом матче четвертьфинала.
Илья не играл в хоккей два с половиной года.
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