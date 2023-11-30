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Сегодня, 03:00

Итоги вечера в ЛЧ, «Динамо» обыграло «Зенит», поражение «Спартака», возвращение Ковальчука. Главное за день

Игроки «Динамо» радуются победе над «Зенитом».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 29 ноября.

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Обзор состоявшихся в среду матчей 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

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