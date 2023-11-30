Итоги вечера в ЛЧ, «Динамо» обыграло «Зенит», поражение «Спартака», возвращение Ковальчука. Главное за день

Обзор состоявшихся в среду матчей 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Был близок к дебютному голу и стал лидером по пасам под удар.

Бело-голубые снова обыграли петербуржцев в FONBET Кубке России.

«Спартак» по делу проиграл в первом матче четвертьфинала.

Илья не играл в хоккей два с половиной года.