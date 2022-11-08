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Сегодня, 03:00

Итоги жеребьевок ЛЧ и ЛЕ, окончательный состав сборной. Главное за день

Кубок Лиги чемпионов.
Фото Reuters
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Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 7 ноября.

Пары в плей-офф Лиги чемпионов — огонь! Уже на стадии 1/8 мы увидим два недавних финала

Итоги жеребьевки.

Определились все пары стыкового раунда плей-офф Лиги Европы. «Барселона» сыграет с «МЮ», «Монако» — с «Байером»

Определились все пары стыкового раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2022/23.

Карпин отцепил Чистякова и взял Пиняева с Карпукасом. Тренер строит сборную России послезавтрашнего дня

Назван состав на матчи с Таджикистаном и Узбекистаном.

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