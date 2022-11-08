Итоги жеребьевок ЛЧ и ЛЕ, окончательный состав сборной. Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 7 ноября.
Итоги жеребьевки.
Определились все пары стыкового раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2022/23.
Назван состав на матчи с Таджикистаном и Узбекистаном.
Мнение Максима Алланазарова.
Тур ла лиги завершился сенсационным поражением чемпиона.
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