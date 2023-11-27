«Краснодар» проиграл «Уралу», «Зенит» стал лидером РПЛ, итоги тура. Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 26 ноября.
Худший матч в сезоне для команды Владимира Ивича.
А в «Зените» точно довольны.
Матч в Самаре запомнится громкими высказываниями, оскорблениями судей и стычкой тренеров в перерыве.
Бывший главный тренер ЦСКА и «Динамо» Валерий Газзаев — о дерби.
Игорь Рабинер — о победе «Спартака» в Калининграде.
Осипенко — главное оружие Карпина. Он разогнал тоску в Ростове и принес победу над «Пари НН»читать >
Гроссмейстерская ничья «Ювентуса» и «Интера», Гарначо исполнил шедевр в стиле Руни и Роналду, Родригу вернул «Реалу» лидерствочитать >
«В «Спартаке» кайфую от хоккея по-особенному». Лучший бомбардир регулярки — о невероятном старте сезоначитать >
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