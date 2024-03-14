«Краснодар» уволил Ивича, Промеса задержали, «Интер» вылетел из ЛЧ. Главное за день

14 марта, 04:00
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 13 марта.
Внезапное решение.
У Квинси очень серьезные проблемы.
«Атлетико» — в четвертьфинале.
Команда Семака отомстила за прошлогодний вылет из Кубка.
Эмоциональное обращение Дмитрия Егорова к хейтерам владельца «быков».
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