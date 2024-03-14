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Вечерний «СЭ»

14 марта, 04:00

«Краснодар» уволил Ивича, Промеса задержали, «Интер» вылетел из ЛЧ. Главное за день

Владимир Ивич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 13 марта.

«Краснодар» уволил Ивича. Во сколько это обойдется клубу и кто кандидат на замену?

Внезапное решение.

Промес заключен под стражу в ОАЭ, ему грозит депортация. Худший сценарий для «Спартака» начался?

У Квинси очень серьезные проблемы.

Непобедимый «Интер» вылетел из Лиги чемпионов. Симеоне перевернул игру, Облак — затащил в серии пенальти

«Атлетико» — в четвертьфинале.

Кассьерра блистал — «Динамо» померкло. «Зенит» — в полуфинале Пути РПЛ

Команда Семака отомстила за прошлогодний вылет из Кубка.

Увольнение Ивича из «Краснодара»: Галицкий — самодур. А вы кто? Мнение Егорова

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