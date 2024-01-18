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Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 17 января.
Но за это ему придется пройти через дубль.
Удивительный скандал с регламентом в КХЛ.
Андреева разобралась с Онс Жабер меньше чем за час, впервые выиграв у теннисистки из топ-10.
Тамаш Хайнал рассказал «СЭ» подробности перехода полузащитника «Пари НН».
Новичок группы Тутберидзе — о сложном решении и будущем.
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