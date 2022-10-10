Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Вечерний «СЭ»
Новости
Рассылка
Главная
Вечерний «СЭ»

Сегодня, 04:30

Крупная победа «Спартака» и камбэк «Ростова». Главное за день

Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 9 октября.

Соболев и Промес неудержимы! «Спартак» обошел ЦСКА перед дерби

Красно-белые одержали волевую победу над «Крыльями Советов» (5:2) и вышли на второе место.

Как же влюбляет в себя «Ростов»! Карпин показал, как вытаскивать безнадежные дерби

Матч, в котором поплыл даже Сафонов.

700-й гол Криштиану Роналду, у Хвичи ассист и заработанный пенальти, «Барселона» еле унесла ноги в игре с «Сельтой»

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Ферстаппена объявили чемпионом, но никто не поверил. «Гран-при Японии» завершился фарсом

Такое безумное завоевание титула точно войдет в историю «Формулы-1».

Жеребьевка Евро-2024: Италия опять встретится с Англией. Почему не сыграет Россия

Все, что нужно знать.

Федор Емельяненко: «Проходимцы в Союзе ММА? Если кто-то и остался, то со временем сам отколется»

читать >

ВАР лишил Миранчука гола, Головин внес вклад в пятую подряд победу «Монако»

читать >

«Соболев повел себя не очень порядочно». Абаскаль и Осинькин — о победе «Спартака» над «Крыльями»

читать >

«Семину нужны эффективные ассистенты. Но какой опыт у Ротенберга?»

читать >

Самый быстрый гол в истории РПЛ: Олусегуну хватило 9 секунд, чтобы наказать «Ростов» за обрез

читать >

Четырехкратный чемпион НБА сломал челюсть своему партнеру. Теперь с ним могут не продлить контракт и зовут побоксировать за 10 миллионов

читать >

В «Локо» проворачивали аферу века. Теперь клуб ждет борьба за власть?

читать >

«Ростов» и «Спартак» обошли ЦСКА: турнирная таблица РПЛ

читать >
0
Читайте также
Чемпион НБА сломал челюсть партнеру. Теперь его зовут побоксировать за 10 миллионов
Самый быстрый гол в истории РПЛ: Олусегуну хватило 9 секунд, чтобы наказать «Ростов» за обрез
Илон Маск назвал Байдена слишком старым для второго президентского срока
Военные РФ ударили по скоплению живой силы и техники националистов под Кременной
ФСБ установила подозреваемых в организации теракта на Крымском мосту
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Цорн и Циннбауэр покинули «Локомотив», ничья ЦСКА и «Динамо». Главное за день