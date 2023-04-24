«Локо» вырвал ничью в дерби, ЦСКА в шаге от Кубка Гагарина. Главное за день

Помог вернувшийся после травмы Изидор.

Впечатление, что команда Федорова может выжимать воду из камня.

Кажется, сейчас он бы снес даже Франсиса Нганну.

«Айлендерс» и «Флорида» проигрывают в своих сериях «Каролине» и «Бостону» 1-3.

Главные события воскресенья в европейском футболе.