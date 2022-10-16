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Вечерний «СЭ»

Сегодня, 02:30

«Локомотив» обыграл «Торпедо», волевая победа «Динамо». Главное за день

Игроки «Локомотива» празднуют гол.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 15 октября.

Встряска «Локо» сработала, но выход из кризиса будет долгим. «Торпедо» Талалаева хватило на тайм

«СЭ» рецензирует дерби.

Дубль Сычевого не сломал бело-голубых. «Динамо» впервые показало характер

Команда Йокановича выиграла у «Оренбурга» — 3:2.

Промах Миранчука стоил «Торино» проигранного дерби, у Дзюбы — один выход на замену за пять туров

Рассказываем, как сложилась суббота для российских легионеров.

«На некоторых игроков смотришь и думаешь: им до *****». Откровенный Баринов — о кризисе «Локомотива»

Жесткие слова капитана «Локо» после победы над «Торпедо» (1:0).

Джикия обещает заткнуть рты скептикам. Что покажет «Спартак» против ЦСКА?

«Спартак» вернулся в погоню за «Зенитом».

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