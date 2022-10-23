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Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 22 октября.
Ислам успешно воплотил в жизнь план отца Хабиба.
Судьи решили, что Шон заслужил победу больше, чем российский боец.
Бело-голубые одержали волевую победу над железнодорожниками — 3:1.
Главные события субботы в европейском футболе.
Председатель совета директоров железнодорожников ответил на самые актуальные вопросы.
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«А вы говорили, что Дзюба — легенда». Турки разочарованы российским форвардом, клуб вынужден повышать цены на билетычитать >