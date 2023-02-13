Махачев победил Волкановски, большое интервью Акинфеева, Жирков завершил карьеру. Главное за день

Сегодня, 04:00
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 12 февраля.
Ислам еще никогда не получал столько урона в поединке.
Игорь Рабинер взял большое и откровенное интервью у сильнейшего вратаря в истории российского футбола.
Невозможно поверить.
Главные события воскресенья в европейском футболе.
Исторический матч форварда «Рейнджерс».
«Головин — игрок, которого не хватает «ПСЖ». Что пишут во Франции про игру российского футболистачитать >
Махачев победил, но Волк украл десертчитать >
В матче «Вашингтона» забили сразу трое русских. А что же Овечкин?читать >
Игорь Рабинер: «Если «Спартак» станет чемпионом, выпью залпом стакан виски»читать >