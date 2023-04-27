«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал», поражение «Барсы», интервью Гинера. Главное за день

Сегодня, 02:30
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 26 апреля.
Команда Гвардиолы победила в матче за золото — 4:1.
Главные события среды в европейском футболе.
Интервью президента ЦСКА.
Константин Алексеев — о законопроекте по возвращению пенного напитка на стадионы.
Ян был в двух-трех точных ходах от звания чемпиона мира, но буквально подарил победу сопернику.
Хартли вернется в «Авангард»? Похоже, ему сделали астрономическое предложениечитать >
«Соболев и Зобнин дельфинчиками прыгают, а потом обижаются». Быстров — о главных событиях тура РПЛчитать >
Капризов не набирает очки четыре матча! Его команда провалилась и теперь в шаге от вылетачитать >
Кубок Стэнли, 27 апреля: «Бостон» — «Флорида», «Колорадо» — «Сиэтл»читать >