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Сегодня, 03:30

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Сити», кошмарный матч «Ливерпуля». Главное за день

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» 2:1.
Фото Reuters
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Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 14 января.

Что тен Хаг сделал с «МЮ»? «Юнайтед» обыграл «Сити» в дерби и претендует на титул

Блестящая победа в дерби.

Кошмарный матч «Ливерпуля» заставил Клоппа извиняться. «Милан» спас игру, но отпустил «Наполи» в отрыв

Главные события субботы в европейском футболе.

«Нужны мужики». «Сочи» наконец прервал кошмарную серию поражений — а к «Магнитке» огромные вопросы

«Металлург» проиграл семь из девяти последних матчей — и непонятно, как команда планирует выходить из кризиса.

«Не уничтожайте Промеса! Спасибо ему за то, что он играет в России». Шикунов — о деле Квинси, Бердыеве, Пиняеве и Дзюбе

Бывший спортивный директор «Спартака», «Ростова» и «Крыльев Советов» Александр Шикунов дал интервью «СЭ».

«События 2022 года никак не изменили мое отношение к русским». Исповедь Маркуса Крамера

Большое и эмоциональное интервью с немецким тренером, который до прошлого сезона работал с нашей сборной.

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