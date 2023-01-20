Матч с участием Месси и Роналду, камбэки «Сити» и «Реала». Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 19 января.
Праздник в столице Саудовской Аравии удался.
Главные события четверга в европейском футболе.
Интервью капитана армейцев.
История полюбившего Россию эквадорца, который продлил контракт с «Сочи».
ФИДЕ наконец определилась с местом проведения чемпионского поединка, который состоится в апреле этого года.
Энди Маррей вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии, матч с Коккинакисом длился почти 6 часовчитать >
«Двалишвили очень удобен для Петра. В Дагестан сейчас ехать нет смысла». Интервью с менеджером Яначитать >
«Дзюба сам себя уже боится. А руководству «Локо» надо упасть в ноги Семину». Интервью Борманачитать >
Australian Open, 19 января: Рублев прошел Руусувуори и другие матчи второго кругачитать >