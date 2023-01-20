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Сегодня, 04:00

Матч с участием Месси и Роналду, камбэки «Сити» и «Реала». Главное за день

Криштиану Роналду и Лионель Месси.
Фото Getty Images
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