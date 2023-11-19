Медведев проиграл Синнеру, скандал в КХЛ, Франция забила 14 голов. Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 18 ноября.
Даниил ушел в раздевалку на 8 минут в полуфинале Итогового, а после без шансов отдал решающий сет.
Лайнсмен отменил гол ярославцев, который мог перевести игру в овертайм.
Обзор состоявшихся в субботу матчей отборочного цикла Евро-2024.
Клуб РПЛ победил самую сильную медиакоманду — 2:1.
Сербский теннисист Новак Джокович в полуфинале Итогового турнира ATP обыграл испанца Карлоса Алькараса со счетом 6:3, 6:2.
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