Медведев проиграл Синнеру, скандал в КХЛ, Франция забила 14 голов. Главное за день

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 18 ноября.

Даниил ушел в раздевалку на 8 минут в полуфинале Итогового, а после без шансов отдал решающий сет.

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