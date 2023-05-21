Медведев вышел в финал «Мастерса», «Сити» выиграл АПЛ, поражение «Баварии». Главное за день

Станислав Черчесов: «Кто придумал, что у «Интера» нет шансов против «Ман Сити» в финале Лиги чемпионов?»

«Он влетел в раздевалку и сказал: «Тебя тут никто не спасет». Генич — о конфликте с экс-тренером «Химок» Пискаревым