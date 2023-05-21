Медведев вышел в финал «Мастерса», «Сити» выиграл АПЛ, поражение «Баварии». Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 20 мая.
Даниил не отдал Стефаносу Циципасу ни одной партии.
Пеп Гвардиола создал настоящую династию.
Главные события субботы в европейском футболе.
Обыграли «Балтику» Игнашевича в матче за первое место.
Гол Сергеева на 90+5 спас от поражения в Оренбурге.
«Динамо» ожило после ухода Йокановича, у Захаряна — гол+пас. А «Торпедо» вызвали на разговор фанатычитать >
«Сразу ответила «да». Косторная и Куница рассказали о предложении руки и сердцачитать >
«Обляков не хуже Влашича, критика Промеса несправедлива». Корнеев — о составах «Спартака» и ЦСКА перед дербичитать >
Прагматизм Игнашевича, убийственные стандарты, новый Соболев. «Балтика» — в РПЛ!читать >