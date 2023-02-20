0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Вечерний «СЭ»
Новости
Рассылка
Главная
Вечерний «СЭ»

Сегодня, 04:30

Медведев взял титул в Роттердаме, гол Головина, интервью Нагорных. Главное за день

Даниил Медведев.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 19 февраля.

Возвращение Осьминога. Медведев взял титул в Роттердаме

Российский теннисист выиграл первый турнир ATP с октября 2022 года.

Головин в порядке: россиянин снова забил, а «Монако» выиграл в пятый раз подряд

Победили «Брест» — 2:1.

«По бюджету «Локомотив» — в шестерке РПЛ. И команда должна вернуться на вершину». Первое интервью Юрия Нагорных

Обстоятельный разговор обозревателей «СЭ» с председателем совета директоров красно-зеленых.

Рэшфорд переписывает рекорды, «Барса» в ударе, Мбаппе и Месси вытащили безумный матч после травмы Неймара

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Капризов обошел Овечкина! Сделал дубль и стал лучшим русским снайпером сезона

У Кирилла уже 33 шайбы.

ЦИФРА ДНЯ
33
гола
Кирилл Капризов лидирует в сезоне НХЛ среди российских снайперов
ЦИТАТА
На наш взгляд, Дзюба и Смольников обязательно помогут
Юрий Нагорных
председатель совета директоров «Локомотива»

«Дзюбу обсуждали, но предложения не делали — позиция форварда у нас закрыта. А в «Локо» желаю Артему удачи». Интервью Станислава Черчесова

читать >

«Хорошему игроку на Дальнем Востоке нужно платить в полтора-два раза больше, чем на Западе»

читать >

«Вашингтон» рассыпался без Овечкина. Потеряв капитана, команда вылетела из восьмерки

читать >

«Украинцы старались толпой поймать нас по одному. А увидев полицию — разбежались». Интервью защитника «Шинника» Даниила Петрунина о драке с игроками «Миная»

читать >

На заре с Бубновым, водка для Стрельцова, сбежавший Романцев. Самые удивительные интервью Голышака

читать >

Промес обгонит Писарского, «Динамо» возьмет Кубок, «Локо» улетит в стыки. Прогнозы авторов «СЭ»

читать >

«Сибирь» переселяют из старого дворца в новый. Это может негативно сказаться на результате

читать >

Удивительный подъем после провала. Почему «Ак Барс» расцвел при Билялетдинове

читать >
0
Читайте также
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
МО РФ сообщило подробности о ракетном ударе Израиля по Дамаску
Глава МИД Италии сообщил об отсутствии пророссийской пропаганды в СМИ
Мюнхенскую конференцию по безопасности завершили словами о Путине
Поляки возмутились гуляющим с нацистской символикой беженцам с Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Арсенал» обошел «Сити», Медведев — в финале турнира в Роттердаме. Главное за день