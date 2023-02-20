Медведев взял титул в Роттердаме, гол Головина, интервью Нагорных. Главное за день

Сегодня, 04:30
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 19 февраля.
Российский теннисист выиграл первый турнир ATP с октября 2022 года.
Победили «Брест» — 2:1.
Обстоятельный разговор обозревателей «СЭ» с председателем совета директоров красно-зеленых.
Главные события воскресенья в европейском футболе.
У Кирилла уже 33 шайбы.
«Дзюбу обсуждали, но предложения не делали — позиция форварда у нас закрыта. А в «Локо» желаю Артему удачи». Интервью Станислава Черчесовачитать >
«Хорошему игроку на Дальнем Востоке нужно платить в полтора-два раза больше, чем на Западе»читать >
На заре с Бубновым, водка для Стрельцова, сбежавший Романцев. Самые удивительные интервью Голышакачитать >
Промес обгонит Писарского, «Динамо» возьмет Кубок, «Локо» улетит в стыки. Прогнозы авторов «СЭ»читать >