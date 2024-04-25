«Металлург» выиграл Кубок Гагарина, «Зенит» уступил «Рубину». Главное за день

Сегодня, 03:00
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 24 апреля.
Команда Андрея Разина выиграла все четыре матча финальной серии у «Локомотива».
Преимущество петербуржцев над «Краснодаром» сократилось до минимума.
«Быки» одержали эмоциональную победу над «Балтикой».
«Локомотив» подтвердил статус самой волевой команды чемпионата.
Прогресс молодежи, вера в своих игроков, тренерский прогресс — этим объясняется чудо «Металлурга» в плей-офф.
«Когда я набирал очки, на весь зал включали «Катюшу». Швед — о рекорде СBA, любви китайских фанатов и судебном процессечитать >
«Это что-то необъяснимое». Бобровский сделал спасение годачитать >
Разин! Разин! Разин! Голышак — о тренере-чемпионечитать >
«Уйди с ворот, дырка». Нелегкий путь вратаря, ставшего самым ценным игроком Кубка Гагарина-2024читать >