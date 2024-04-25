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Сегодня, 03:00

«Металлург» выиграл Кубок Гагарина, «Зенит» уступил «Рубину». Главное за день

Андрей Разин с Кубком Гагарина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 24 апреля.

«Магнитка» — чемпион! Третий Кубок Гагарина в истории

Команда Андрея Разина выиграла все четыре матча финальной серии у «Локомотива».

Крах «Зенита»: «Рубин» сенсационно победил в Петербурге и оживил золотую гонку

Преимущество петербуржцев над «Краснодаром» сократилось до минимума.

Шедевр Сафонова и Сперцяна помог «Краснодару» продолжить чемпионскую гонку

«Быки» одержали эмоциональную победу над «Балтикой».

Сумасшедшая развязка в Нижнем: «Локо» уступал 0:2 к 75-й минуте, но победил! У Юрана пятое поражение подряд

«Локомотив» подтвердил статус самой волевой команды чемпионата.

«Магнитка» — самый нетипичный чемпион КХЛ. Разин построил золотую команду за один год

Прогресс молодежи, вера в своих игроков, тренерский прогресс — этим объясняется чудо «Металлурга» в плей-офф.

«Когда я набирал очки, на весь зал включали «Катюшу». Швед — о рекорде СBA, любви китайских фанатов и судебном процессе

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Разин! Разин! Разин! Голышак — о тренере-чемпионе

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«Уйди с ворот, дырка». Нелегкий путь вратаря, ставшего самым ценным игроком Кубка Гагарина-2024

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Рубиалесу грозит срок не только за поцелуй, но и за отмывание денег. В деле замешаны Саудовская Аравия и Пике

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