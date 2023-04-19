«Милан» прошел «Наполи» в ЛЧ, сборная России отказалась от участия в турнире ЦАФА. Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 18 апреля.
Грузинский легионер неаполитанцев не реализовал пенальти — и красно-черные вышли в полуфинал турнира.
И в ответном матче «королевский клуб» победил лондонцев.
Пресс-служба РФС объяснила отказ от участия в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА).
Владимир Крамник сомневается, что китайский гроссмейстер придет в себя после такого болезненного поражения.
Много таблиц и цифр.
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