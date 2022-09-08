«Наполи» разгромил «Ливерпуль», состав сборной, Рублев вылетел с US Open. Главное за день

8 сентября, 02:00
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 7 сентября.
Фантастическая игра грузинского полузащитника позволила итальянцам разгромить одну из сильнейших команд мира.
Обзор состоявшихся в среду матчей 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
Валерий Карпин огласил расширенный состав сборной России на матч с Киргизией.
Россиянин выглядел достойно, но снова не смог выйти в четверку сильнейших на турнире «Большого шлема».
Первая тренерская отставка от новых владельцев.
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