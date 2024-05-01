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Вечерний «СЭ»

Сегодня, 03:00

Ничья «Баварии» и «Реала», «Зенит» продлит контракт с Семаком. Главное за день

Томас Мюллер и Карло Анчелотти.
Фото Getty Images
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Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 30 апреля.

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