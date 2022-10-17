Ничья ЦСКА и «Спартака», скандал после матча, «Реал» победил в класико. Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 16 октября.
Огненная ничья (2:2) в пользу не только «Зенита», но и болельщиков.
Жесткие слова после дерби.
Судья допустил три ошибки в ключевых эпизодах матча.
Действующий чемпион стал единоличным лидером ла лиги.
Команда Гвардиолы отстала от лидера на четыре очка.
ЦСКА и «Спартак» подарили нам смесь ММА и шахмат. Вот как Федотов и Абаскаль влияли на игручитать >
«Зенит» не заметил «Нижний». И проводил Галактионова в «Локо»?читать >
Хвича неудержим, Боккетти дал бой «Милану», Жиго удалили за снос Неймарачитать >
Миранчук — первый из россиян. И худший в «Торино»читать >