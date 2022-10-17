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Вечерний «СЭ»

Сегодня, 04:00

Ничья ЦСКА и «Спартака», скандал после матча, «Реал» победил в класико. Главное за день

Антон Зиньковский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 16 октября.

Дерби нашей мечты. ЦСКА и «Спартак» выдали суперспектакль

Огненная ничья (2:2) в пользу не только «Зенита», но и болельщиков.

«Абаскаль на меня бросился? Что-то рядом прыгало». Федотов ответил тренеру «Спартака» и разнес своих игроков

Жесткие слова после дерби.

Карасев ошибочно не удалил спартаковца и двух армейцев. Что скажут его руководители?

Судья допустил три ошибки в ключевых эпизодах матча.

Бензема сыграл на «Золотой мяч», Анчелотти отправил Хави на переэкзаменовку. «Реал» растоптал «Барсу» в класико

Действующий чемпион стал единоличным лидером ла лиги.

Холанн? Какой Холанн? «Ливерпуль» остановил норвежца и прибил «Манчестер Сити»

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