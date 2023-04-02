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Вечерний «СЭ»

Сегодня, 03:30

Ничья «Спартака» с «Ахматом», дубль Дзюбы, «Бавария» Тухеля обыграла «Боруссию». Главное за день

Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 1 апреля.

Мозес вернулся, но «Спартак» не дожал «Ахмат». Красно-белые снова без победы

Промесу понадобилась обратная замена — 0:0.

В каком же порядке «Локомотив»! У Дзюбы эстетский дубль, Пиняев снова впечатлил своей энергией

Катком проехались по «Пари НН» — 4:0.

«Арсенал» и «Барселона» мчатся к титулам, премьеру Тухеля в «Баварии» облегчила дикая ошибка дортмундского вратаря

Главные события субботы в европейском футболе.

Отбитый Адамовым пенальти и два гола в меньшинстве. Бердыев лишает «Динамо» надежд на медали?

Бело-голубые дома уступили «Сочи» — 0:2.

Сергеев вернулся и спас «Зенит» от конфуза с «Уралом»

Тяжелая победа действующего чемпиона — 2:0.

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