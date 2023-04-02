Ничья «Спартака» с «Ахматом», дубль Дзюбы, «Бавария» Тухеля обыграла «Боруссию». Главное за день

Сегодня, 03:30
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 1 апреля.
Промесу понадобилась обратная замена — 0:0.
Катком проехались по «Пари НН» — 4:0.
Главные события субботы в европейском футболе.
Бело-голубые дома уступили «Сочи» — 0:2.
Тяжелая победа действующего чемпиона — 2:0.
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