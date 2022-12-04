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Сегодня, 04:00

Нидерланды и Аргентина вышли в 1/4 ЧМ, жеребьевка Кубка России. Главное за день

Лионель Месси.
Фото Getty Images
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Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 3 декабря.

В 1000-м матче Месси впервые забил в плей-офф чемпионатов мира. Аргентина стала ближе к мечте, Австралия покидает турнир под аплодисменты

Аргентинцы вышли в четвертьфинал и сыграют там с Нидерландами.

Нидерланды называют скучными, но ван Галу наплевать. Он в 1/4 финала, а романтики из США едут домой

«Оранжевых» ждет встреча с Аргентиной или Австралией.

Жеребьевка плей-офф Кубка России: «Локомотив» сыграет со «Спартаком», «Зенит» с «Волгой»

3 декабря состоялась жеребьевка плей-офф Кубка России. Она определила пары 1/4 финала Пути РПЛ и Пути регионов.

Финты Промеса и победный мяч Пиняева. Чем запомнится первый Матч звезд?

Перед жеребьевкой плей-офф Кубка России РФС устроил футбольный праздник. Удался ли он?

«Россия на ЧМ выступила бы как Катар — мы бы точно не вышли из группы». Интервью Константина Генича

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Стали известны все пары 1/8 финала ЧМ, Знарок покинул «Ак Барс». Главное за день