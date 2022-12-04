Нидерланды и Аргентина вышли в 1/4 ЧМ, жеребьевка Кубка России. Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 3 декабря.
Аргентинцы вышли в четвертьфинал и сыграют там с Нидерландами.
«Оранжевых» ждет встреча с Аргентиной или Австралией.
3 декабря состоялась жеребьевка плей-офф Кубка России. Она определила пары 1/4 финала Пути РПЛ и Пути регионов.
Перед жеребьевкой плей-офф Кубка России РФС устроил футбольный праздник. Удался ли он?
Комментатор Константин Генич объясняет, почему чемпионат мира в России был круче, чем сейчас.
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