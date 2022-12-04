Нидерланды и Аргентина вышли в 1/4 ЧМ, жеребьевка Кубка России. Главное за день

Аргентинцы вышли в четвертьфинал и сыграют там с Нидерландами.

«Оранжевых» ждет встреча с Аргентиной или Австралией.

3 декабря состоялась жеребьевка плей-офф Кубка России. Она определила пары 1/4 финала Пути РПЛ и Пути регионов.

Перед жеребьевкой плей-офф Кубка России РФС устроил футбольный праздник. Удался ли он?

Комментатор Константин Генич объясняет, почему чемпионат мира в России был круче, чем сейчас.