Нули в дерби, звезды уходят из «Ак Барса», игроки «Сочи» отравились перед «Ахматом». Главное за день

Сегодня, 02:00
До 80-й минуты команды не нанесли ни одного удара в створ.
Еженедельный сборник внутренней информации от отдела хоккея.
А «Ахмат» выбрался из зоны стыков.
Центральный матч тура закончился унылыми 0:0 на табло.
85-летний Ги Ру утверждает, что ЦСКА шел к победе в Кубке УЕФА при поддержке арбитров.
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