Нули в дерби, звезды уходят из «Ак Барса», игроки «Сочи» отравились перед «Ахматом». Главное за день

До 80-й минуты команды не нанесли ни одного удара в створ.

Не пил целый год ради победы в плей-офф. Репортаж из чемпионской раздевалки «Магнитки» читать > Гибкость Разина — ключ к успеху «Магнитки». В критические моменты он не боялся отойти от принципов читать > Хави остается, и это правильно. Он и «Барселона» необходимы друг другу читать > «Химки» сравнялись с Махачкалой. Поражение «Родины», катастрофа «Кубани». События 29-го тура ФНЛ читать >