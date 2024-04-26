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Вечерний «СЭ»

Сегодня, 02:00

Нули в дерби, звезды уходят из «Ак Барса», игроки «Сочи» отравились перед «Ахматом». Главное за день

ЦСКА — «Спартак» 0:0.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Тоска и уныние в дерби. ЦСКА и «Спартак» сыграли 0:0 впервые за 21 год

До 80-й минуты команды не нанесли ни одного удара в створ.

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Еженедельный сборник внутренней информации от отдела хоккея.

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А «Ахмат» выбрался из зоны стыков.

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Центральный матч тура закончился унылыми 0:0 на табло.

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