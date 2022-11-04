Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Вечерний «СЭ»
Новости
Рассылка
Главная
Вечерний «СЭ»

Сегодня, 03:30

Определились участники плей-офф ЛЕ, состав сборной, опрос генменеджеров КХЛ. Главное за день

Александр Головин.
Фото Reuters
Telegram Новости

Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 3 ноября.

Определились все участники плей-офф Лиги Европы

В четверг, 3 ноября, состоялись заключительные матчи группового турнира Лиги Европы, по итогам которых стали известны все команды, попавшие в плей-офф.

Черчесов проиграл в Турции, «МЮ» рискует попасть на «Барсу» и «Юве» из-за Роналду, самая аномальная группа в истории

Главные события 6-го тура группового раунда Лиги Европы.

Опрос генменеджеров КХЛ: их тайные мысли, непубличные мнения и скрытые планы

«СЭ» задал 20 вопросов руководителям клубов и спортивным директорам, на которые те ответили анонимно. Результаты вас удивят.

Сборная России назвала расширенный состав на игру с Таджикистаном: подробности

Соперник по матчу 20 ноября пока не назван.

Опрос генменеджеров КХЛ: их тайные мысли, непубличные мнения и скрытые планы

«СЭ» задал 20 вопросов руководителям клубов и спортивным директорам, на которые те ответили анонимно. Результаты вас удивят.

Жерар Пике объявил об уходе из «Барселоны» и завершении карьеры футболиста

читать >

Рублев вылетел с «мастерса» в Париже вслед за Медведевым. Что за невезение

читать >

Симеоне с зарплатой 40 миллионов евро провалился в ЛЧ. А лучший — бюджетный немец из «Бенфики»

читать >

От первенства Крыма до главного открытия РПЛ. В чем уникальность Сычевого

читать >

Сборная в Таджикистане, интервью Божовича и «Ростов» — «Динамо». Рабинер — о хайлайтах недели

читать >

У Малкина — классный старт. Он набирает больше очка за матч, но его команда разваливается на ходу

читать >

КДК РФС дисквалифицировал Спартака Гогниева на три матча

читать >

Николич не заинтересовался предложением «Сочи»

читать >
0
Читайте также
Бетина Попова заступилась за Трусову: «Лишнего веса не увидела. Говорить так — неуважительно»
Легендарный гол, который поставил крест на карьере Гашека: его забил Дарюс Каспарайтис
МАГАТЭ не выявило незаявленных ядерной деятельности или материалов на объектах на Украине
Самолет с российскими пленными приземлился в Чкаловском
Британский наемник «Рэмбо» на Украине захотел домой после обстрела армии РФ
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Победы «Зенита» и «Спартака», титул Медведева, голы Головина и Миранчука. Главное за день