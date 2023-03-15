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Сегодня, 03:45

Пента-трик Холанна в ЛЧ, вылет «Локо», победы ЦСКА и «Магнитки» в плей-офф КХЛ. Главное за день

Хоккеисты ЦСКА празднуют гол.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 14 марта.

Пять. Голов. За час. Холанн взломал футбол и истребил «Лейпциг»

Историческое достижение форварда «Манчестер Сити».

Двойное поражение «Локомотива»: проиграли «Акрону» по пенальти, но им все равно грозит 0:3

Первый топ-клуб с грохотом вылетел из Кубка России.

ЦСКА вырвал победу в седьмой игре серии. Но важнейший гол забил после грубейшей ошибки судей

Армейцы идут дальше, переиграв отчаянно сопротивлявшуюся «Северсталь».

«Магнитку» могло спасти только чудо. И оно спасло

Проигрывая за 6 минут до конца третьего периода 1:3 в решающем матче серии против «Автомобилиста», магнитогорцы отыгрались и победили в овертайме.

«Спартак» и «Урал»: снова ничья, снова скандал из-за решения судьи

В первом полуфинальном кубковом матче Пути РПЛ ничья — 1:1.

ЦИФРА ДНЯ
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голов
Эрлин Холанн сделал пента-трик в матче Лиги чемпионов с «Лейпцигом»

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