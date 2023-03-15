Пента-трик Холанна в ЛЧ, вылет «Локо», победы ЦСКА и «Магнитки» в плей-офф КХЛ. Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 14 марта.
Историческое достижение форварда «Манчестер Сити».
Первый топ-клуб с грохотом вылетел из Кубка России.
Армейцы идут дальше, переиграв отчаянно сопротивлявшуюся «Северсталь».
Проигрывая за 6 минут до конца третьего периода 1:3 в решающем матче серии против «Автомобилиста», магнитогорцы отыгрались и победили в овертайме.
В первом полуфинальном кубковом матче Пути РПЛ ничья — 1:1.
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