Победа Махачева, итоги UFC 294, умер Бобби Чарльтон, ничья «Локо» и «Динамо». Главное за день

Сегодня, 03:30
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 21 октября.
Ислам уже второй раз защитил пояс.
Чимаев снова выдал нервный поединок.
Десять дней назад ему исполнилось 86 лет.
Бой признали несостоявшимся.
Команды Галактионова и Лички сыграли вничью.
Салах принес «Ливерпулю» победу в дерби, «Реал» едва не лишился Винсиуса перед класико, у Хвичи победный дубльчитать >
Вышла под песню «Я русский» и победила американку. Дудакова продолжает заявлять о себе в UFCчитать >
Трансферные окна в условиях санкций. Большое исследование «СЭ»читать >
Захарян впервые попал в стартовый состав «Реал Сосьедада», но провел неоднозначную игру. Победу добыли после его заменычитать >