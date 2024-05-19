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Победы «Динамо» и «Краснодара», Джикия уходит из «Спартака», Фьюри проиграл Усику. Главное за день

Игроки «Динамо» празднуют гол.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 18 мая.

В шаге от мечты! Генерал Бальбуэна приблизил «Динамо» к чемпионству

Команда Лички разгромила «Крылья Советов».

«Краснодар» — в чемпионской гонке, «Сочи» — в первой лиге. Невероятная развязка на «Фиште»!

Что это было?

Уходит эпоха! Прощаться с Джикией — грустно, но «Спартаку» нужен защитник с другими качествами

Максим Никитин провожает капитана красно-белых.

Усик уронил Фьюри и нанес британцу первое поражение. Александр — абсолютный чемпион мира!

Украинец победил на тоненького. Скорее всего, будет реванш.

Впервые за восемь лет чемпион определится в последнем туре. Что теперь нужно «Краснодару», «Динамо» и «Зениту»?

Расклады после победы «быков» в Сочи.

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