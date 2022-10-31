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Сегодня, 04:00

Победы «Зенита» и «Спартака», титул Медведева, голы Головина и Миранчука. Главное за день

Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 30 октября.

Связка Соболев — Промес снова принесла «Спартаку» победу. Красно-белые продолжают погоню за «Зенитом»

«Спартак» обыграл «Торпедо» (1:0) и завершил первый круг на второй строчке.

«Краснодар» и «Зенит» обошлись без шоу. Кузяев выцарапал победу для лидера лиги

«Зенит» завершил первый круг трудной выездной победой над «Краснодаром» (1:0).

Медведев сделал хет-трик в Вене. Титул, путевка на Итоговый и возвращение в топ-3

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Головин — идеальный джокер: добил соперника эффектным голом и прервал неудачную серию «Монако»

Российский легионер забил второй гол в текущем сезоне.

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