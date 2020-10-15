Почему Россия не забила Венгрии, доволен ли Семак трансферами «Зенита», что происходит в «Ростове»

15 октября 2020, 21:00
Аргументы «за» и «против» команды Станислава Черчесова.
Главный тренер «Зенита» поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ.
Валерий Карпин лишился Попова, Шомуродова, Зайнутдинова, Чернова, Чистякова и Ионова.
Истории, о которых вы не знали.
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