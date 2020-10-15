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Вечерний «СЭ»

15 октября 2020, 21:00

Почему Россия не забила Венгрии, доволен ли Семак трансферами «Зенита», что происходит в «Ростове»

Магомед Оздоев и Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 15 октября.

Не повезло или закономерность? Почему Россия не забила Венгрии

Аргументы «за» и «против» команды Станислава Черчесова.

«Не получилось сделать то, что хотели». Семак — об итогах трансферного периода и встрече с «Сочи»

Главный тренер «Зенита» поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ.

В «Ростове» — массовый исход ведущих игроков. Что ждет клуб?

Валерий Карпин лишился Попова, Шомуродова, Зайнутдинова, Чернова, Чистякова и Ионова.

Наставник Абдулманапа. Большое интервью с тренером отца Хабиба

Истории, о которых вы не знали.

Кого еще подпишут клубы РПЛ перед закрытием окна? Таблица переходов

Трансферные лето и осень. Все сделки — в одной таблице.

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