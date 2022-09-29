Покер Педриньо, итоги дня в Кубке России, интервью Осинькина. Главное за среду

29 сентября, 03:00
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 28 сентября.
Железнодорожники одержали вторую победу в кубковом турнире.
Бело-голубые уступили по пенальти, хотя вели 2:0 и играли в большинстве.
Не обошлось без скандального судейского решения.
Главный тренер «Крыльев Советов» в прямом эфире программы «На троих с Рабинером» ответил на вопросы ведущих и подписчиков.
Третье суперпротивостояние за сезон.
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