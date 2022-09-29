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Вечерний «СЭ»

29 сентября, 03:00

Покер Педриньо, итоги дня в Кубке России, интервью Осинькина. Главное за среду

Педриньо.
Фото ФК «Локомотив»

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 28 сентября.

Миранчук и Педриньо разорвали «Химки». В Кубке «Локомотив» находит себя

Железнодорожники одержали вторую победу в кубковом турнире.

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