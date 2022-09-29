Покер Педриньо, итоги дня в Кубке России, интервью Осинькина. Главное за среду

Железнодорожники одержали вторую победу в кубковом турнире.

Бело-голубые уступили по пенальти, хотя вели 2:0 и играли в большинстве.

Не обошлось без скандального судейского решения.

Главный тренер «Крыльев Советов» в прямом эфире программы «На троих с Рабинером» ответил на вопросы ведущих и подписчиков.

Третье суперпротивостояние за сезон.