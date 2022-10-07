Поражение Черчесова и другие итоги вечера в ЛЕ, превью сезона НХЛ. Главное за день

Сегодня, 04:00
Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 6 октября.
Но у обоих — хорошие шансы попасть в евровесну.
Главные события 3-го тура группового раунда Лиги Европы.
Прогнозы «СЭ» на новый сезон НХЛ.
Сегодня вынесенным пражским матчем «Нэшвилла» и «Сан-Хосе» стартует новый сезон НХЛ.
Игорь Рабинер — об ожиданиях накануне очередного тура.
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