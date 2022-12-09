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Сегодня, 02:30

Превью четвертьфиналов ЧМ, интервью Черчесова, рекорд Капризова. Главное за день

Неймар.
Фото Global Look Press
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Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 8 декабря.

Почему Марокко станет чемпионом мира, а Бразилия — нет? Мировые журналисты отвечают на главные вопросы

«СЭ» опросил восемь корреспондентов из стран — четвертьфиналистов чемпионата мира.

Франция выбьет Англию, Бразилия не оставит шансов Хорватии. Прогнозы Рабинера, Короткина и Волотко на четвертьфиналы ЧМ

А Месси придется играть дополнительное время.

Сестра просит Роналду покинуть сборную. А сам Криштиану угрожал уехать с ЧМ-2022, не попав в стартовый состав на матч с Швейцарией?

Что происходит в сборной Португалии

Капризов — невероятный! Забил сломанной клюшкой и установил сразу два рекорда «Миннесоты»

Парень из Кузедеево продолжает переписывать историю «Дикарей».

«Многие присылали сообщения: «С тобой тренеры Марокко не связывались?» Черчесов — о ЧМ-2022

Интервью «СЭ» бывшего тренера сборной России.

Денис Казанский: «Тен Хагу хватило характера убрать Криштиану Роналду из состава «МЮ». В Сантуше я сомневался»

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«Колдун», усадивший на скамейку Криштиану Роналду. Кто такой Рамуш, новый ударный форвард Португалии

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В «Рубине» смена власти: Сайманов может уйти вслед за Слуцким. Клуб снова станет государственным?

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Игроки сборной Германии обвиняли тренера в кумовстве и не хотели закрывать рты? Кажется, в команде был серьезный конфликт

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Де ла Фуэнте назначен новым главным тренером сборной Испании

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«Этот парень просто придурок!» Что говорят о скандале с котом на пресс-конференции сборной Бразилии

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Время платить по счетам. Ван Гал не забыл проигранный полуфинал ЧМ-2014, Ди Мария назвал голландца худшим тренером в карьере

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Зверев опоздал на матч из-за пробок и проиграл Медведеву с «баранкой». Россиянин круто начал защиту титула в Эр-Рияде

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