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Сегодня, 02:00

Промес — лучший футболист года в России, интервью Гинера. Главное за день

Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 22 декабря.

Промес — лучший футболист России-2022!

Нападающий «Спартака» Квинси Промес выиграл престижное голосование «СЭ» на звание лучшего футболиста календарного 2022 года.

Промес — лучший игрок России этого года. Квинси стал по-настоящему своим

Футболист «Спартака» победил в ежегодном голосовании «СЭ».

Евгений Гинер: «В Азии нам придется начинать с нуля»

Эксклюзивное интервью президента ЦСКА, в котором затронуты самые актуальные вопросы российского и мирового футбола.

В марте российский футбол похоронят. Подготовка к траурным мероприятиям пройдет в пятницу

Эпоха, когда мы шли по европейскому пути, подходит к концу.

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Рубрика «Спросите у Романцева».

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