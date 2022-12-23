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Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 22 декабря.
Нападающий «Спартака» Квинси Промес выиграл престижное голосование «СЭ» на звание лучшего футболиста календарного 2022 года.
Футболист «Спартака» победил в ежегодном голосовании «СЭ».
Эксклюзивное интервью президента ЦСКА, в котором затронуты самые актуальные вопросы российского и мирового футбола.
Эпоха, когда мы шли по европейскому пути, подходит к концу.
Рубрика «Спросите у Романцева».
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