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Вечерний «СЭ»

Сегодня, 03:00

Промеса приговорили к полутора годам тюрьмы, итоги отборочных матчей Евро. Главное за день

Квинси Промес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 19 июня.

Промес приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на брата. Что теперь будет с лидером «Спартака»?

Квинси дали реальный срок в Нидерландах.

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Обзор состоявшихся в понедельник матчей отборочного цикла Евро-2024.

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