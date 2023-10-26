«ПСЖ» разгромил «Милан», итоги вечера в ЛЧ, гол Овечкина. Главное за день

26 октября, 05:30
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 25 октября.
«Пари Сен-Жермен» не оставил шансов «Милану» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обзор состоявшихся в среду матчей 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Вашингтон» выиграл у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4.
У Сергея очень опасный соперник.
Игорь Рабинер — о дебюте россиянина в ЛЧ и выступлении за «Реал Сосьедад».
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Столкновение Павловича и Аспиналла — самый непредсказуемый бой года. Привезти пояс UFC в Россию будет крайне тяжелочитать >
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«В Европе меняется отношение к России — вижу это по своим родителям». Бистрович — о ЦСКА, Игнашевиче и Калининградечитать >