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Вечерний «СЭ»

26 октября, 05:30

«ПСЖ» разгромил «Милан», итоги вечера в ЛЧ, гол Овечкина. Главное за день

Игроки «ПСЖ» празднуют победу.
Фото Getty Images
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Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 25 октября.

«ПСЖ» возглавил «группу смерти». «Милан» раздавлен в Париже

«Пари Сен-Жермен» не оставил шансов «Милану» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Барселону» выручает молодежь, Холанн в топ-20 лучших снайперов ЛЧ, «Боруссия» вторая после победы в Ньюкасле

Обзор состоявшихся в среду матчей 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси». Овечкин и Кузнецов набрали по 2 очка

«Вашингтон» выиграл у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4.

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