Расширенный состав сборной, Месси снова в финале. Главное за день

Валерий Карпин объявил список игроков, вызванных на сентябрьский сбор.

Очередная яркая игра великого аргентинца приблизила его к новому трофею.

И приблизил свою команду к групповому этапу Лиги конференций.

Итоги жеребьевки основной сетки турнира.

Как играть с Вадимом Шипачевым и другие темы в интервью с ярким форвардом КХЛ.