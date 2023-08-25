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Сегодня, 02:30

Расширенный состав сборной, Месси снова в финале. Главное за день

Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 24 августа.

В сборной — много новых лиц, но нет Захаряна. Почему это правильно

Валерий Карпин объявил список игроков, вызванных на сентябрьский сбор.

Еще одна безумная ночь с Месси. Двумя передачами спас безнадежную игру и вышел в финал Кубка США

Очередная яркая игра великого аргентинца приблизила его к новому трофею.

Невероятный дебют Зайнутдинова. Забил победный гол киевскому «Динамо» на 94-й минуте

И приблизил свою команду к групповому этапу Лиги конференций.

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Итоги жеребьевки основной сетки турнира.

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