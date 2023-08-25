Расширенный состав сборной, Месси снова в финале. Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 24 августа.
Валерий Карпин объявил список игроков, вызванных на сентябрьский сбор.
Очередная яркая игра великого аргентинца приблизила его к новому трофею.
И приблизил свою команду к групповому этапу Лиги конференций.
Итоги жеребьевки основной сетки турнира.
Как играть с Вадимом Шипачевым и другие темы в интервью с ярким форвардом КХЛ.
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