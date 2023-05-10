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Сегодня, 04:00

«Реал» и «Сити» сыграли вничью, интервью Романцева и Кучаева. Главное за день

Хосеп Гвардиола и Карло Анчелотти.
Фото AFP
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Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 9 мая.

Анчелотти vs Гвардиола: вопрос о финалисте ЛЧ решится в Манчестере

В первом полуфинале «Реал» и «Манчестер Сити» не выявили победителя на «Сантьяго Бернабеу» (1:1).

«Появление Дуарте в «Спартаке» вызывает много вопросов». Романцев разбирает поражение от «Зенита»

Легендарный тренер разбирает главное противостояние недели.

«Посмотрю скучный матч, но не скучную фигурку. Футбол в России популярнее». Кучаев — о романе с Радионовой и ЦСКА

Откровенный разговор с полузащитником ЦСКА.

Холанн близок к «Золотому мячу». Позиции Месси пошатнулись

Форварду «Манчестер Сити» осталось всего несколько шагов. Один из них — победа над «Реалом».

Месси продолжают зазывать в Саудовскую Аравию. Новая глава противостояния с Криштиану зависит от финансов «Барселоны»

Кажется, эта история не закончится никогда.

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