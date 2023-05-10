«Реал» и «Сити» сыграли вничью, интервью Романцева и Кучаева. Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 9 мая.
В первом полуфинале «Реал» и «Манчестер Сити» не выявили победителя на «Сантьяго Бернабеу» (1:1).
Легендарный тренер разбирает главное противостояние недели.
Откровенный разговор с полузащитником ЦСКА.
Форварду «Манчестер Сити» осталось всего несколько шагов. Один из них — победа над «Реалом».
Кажется, эта история не закончится никогда.
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