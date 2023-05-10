«Реал» и «Сити» сыграли вничью, интервью Романцева и Кучаева. Главное за день

В первом полуфинале «Реал» и «Манчестер Сити» не выявили победителя на «Сантьяго Бернабеу» (1:1).

Легендарный тренер разбирает главное противостояние недели.

Откровенный разговор с полузащитником ЦСКА.

Форварду «Манчестер Сити» осталось всего несколько шагов. Один из них — победа над «Реалом».

Кажется, эта история не закончится никогда.