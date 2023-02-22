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Сегодня, 04:00

«Реал» разгромил «Ливерпуль», Россия может сыграть с Ираком. Главное за день

Карвахаль и Бензема празднуют гол.
Фото Reuters
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Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 21 февраля.

Как «Реал» это делает?! Мадрид снова перевернул матч Лиги чемпионов и разгромил «Ливерпуль»

Роскошный спектакль на «Энфилде» — 2:5.

РФС пригласил сборную Ирака провести матч в Сочи

Как стало известно «СЭ», в ответ на приглашение сборной Ирака на матч открытия нового стадиона в Багдаде РФС отправил ответное письмо с приглашением иракцев провести матч в Сочи.

Хвича не забил пенальти, но гениальным пасом почти гарантировал «Наполи» четвертьфинал Лиги чемпионов

Грузинский легионер внес вклад в победу неаполитанцев над «Айнтрахтом» — 2:0.

«Мне предлагали приостановить контракт и уехать в Европу... Я отказался!» Бикфалви — о любви к России и «Уралу»

«СЭ» поговорил с легендой РПЛ.

«Надо подойти с точки зрения человеческих ценностей». В мире спорта продолжают спорить из-за допуска россиян в Париж-2024

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