«Реал» разгромил «Ливерпуль», Россия может сыграть с Ираком. Главное за день

Роскошный спектакль на «Энфилде» — 2:5.

Как стало известно «СЭ», в ответ на приглашение сборной Ирака на матч открытия нового стадиона в Багдаде РФС отправил ответное письмо с приглашением иракцев провести матч в Сочи.

Грузинский легионер внес вклад в победу неаполитанцев над «Айнтрахтом» — 2:0.

«СЭ» поговорил с легендой РПЛ.

Многих спортивных деятелей раздражает желание западных правительств навязать МОК политическую повестку.