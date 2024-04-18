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Сегодня, 02:00

«Реал» выбил «Сити» из Лиги чемпионов, «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью. Главное за день

Игроки «Реала» празднуют победу.
Фото Getty Images
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Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 17 апреля.

Мадрид — в полуфинале Лиги чемпионов! «Реал» — неубиваемая команда

«Королевский клуб» прошел «Манчестер Сити» в серии пенальти.

«Бавария» спасает казавшийся провальным сезон. Гол Киммиха «Арсеналу» вывел команду в полуфинал Лиги чемпионов

Гости ничем внятным ответить не смогли.

Максименко и ВАР спасли «Спартак» от поражения в Питере. Но не от вылета из Пути РПЛ

Красно-белые сыграли вничью в первом матче после отставки Абаскаля.

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