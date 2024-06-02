«Реал» выиграл Лигу чемпионов, «Урал» вылетел из РПЛ. Главное за день

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Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 1 июня.
«Королевский клуб» снова лучший в Европе.
Первая сенсация стыковых матчей.
Победа в Туле сохранила «Пари НН» прописку в элитном дивизионе.
В четвертый круг вышли также Мирра Андреева и Элина Аванесян.
А вот «Даллас» сильно разочаровывает.
«Вся вина на мне! Я был как будто зомбирован. Надо было раньше менять Гончаренко». Иванов — о вылете «Урала»читать >
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Фанаты белорусского блогера Mellstroy выбежали на поле в финале Лиги чемпионов. И сфотографировались с Винисиусомчитать >