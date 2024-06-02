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Сегодня, 02:30

«Реал» выиграл Лигу чемпионов, «Урал» вылетел из РПЛ. Главное за день

«Реал» после победы в Лиге чемпионов.
Фото AFP
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Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 1 июня.

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