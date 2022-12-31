Переход в Азию откладывается.

Форвард Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром», сообщает официальный Twitter клуба.

А ведь турнир, который должен был состояться в России, уже начался.

Игорь Рабинер вспоминает Короля футбола, с которым ему посчастливилось пообщаться.

События, люди и явления, которые определили этот год в спорте.