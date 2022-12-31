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Вечерний «СЭ»

Сегодня, 04:30

РФС создал рабочую группу по переходу из УЕФА в АФК, Роналду — в «Аль-Насре». Главное за день

Александр Дюков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 30 декабря.

«УЕФА и футбольные люди Европы хотят видеть Россию». Дюков — об историческом решении РФС

Переход в Азию откладывается.

«Аль-Наср» объявил о переходе Роналду

Форвард Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром», сообщает официальный Twitter клуба.

Санкции отобрали МЧМ у Новосибирска. Катастрофа? Похоже, городу, наоборот, повезло

А ведь турнир, который должен был состояться в России, уже начался.

«Пробегает мальчишечка по лестнице, а Яшин его за шею — хвать! И сказал, что тот будет лучшим игроком мира». Памяти Пеле

Игорь Рабинер вспоминает Короля футбола, с которым ему посчастливилось пообщаться.

Главные спортивные события-2022: феерия Большунова, самый необычный ЧМ в истории и другие

События, люди и явления, которые определили этот год в спорте.

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Умер Пеле. Реакция мира на смерть легенды и другие новости дня