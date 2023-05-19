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Сегодня, 04:30

«Рома» и «Севилья» сыграют в финале Лиги Европы, Медведев — в полуфинале «мастерса». Главное за день

Жозе Моуринью.
Фото Getty Images
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Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 18 мая.

Сумасшествие в Севилье! Команда из Испании сыграет в финале ЛЕ против «Ромы» Жозе Моуринью

Обзор ярчайшего ответного полуфинального матча на «Рамон Санчес Писхуан» и встречи «Байер» — «Рома».

Медведев покоряет римский грунт. Даниил — в полуфинале «мастерса»!

Лучший теннисист России отомстил за поражение Рублева, обыграв Янника Ганфманна из Германии.

«Между деревней Шапкино и какими-нибудь Мальдивами, конечно, выберу деревню!» Интервью Руслана Литвинова

Игорь Рабинер побеседовал с полузащитником «Спартака».

«Как только Абаскаль продлил контракт, игра у «Спартака» пропала». Быстров — о дерби, Бакаеве и сборной России

«СЭ» поговорил с экс-игроком «Спартака» и «Зенита».

«Медальное дерби». Возьмет ли герой весны Федотов второе серебро подряд? Прервет ли Абаскаль безвыигрышную серию?

Обозреватель «СЭ» — перед матчем «Спартак» — ЦСКА.

ЦИФРА ДНЯ
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Жозе Моуринью выводил свои команды в финал еврокубков (и выиграл все пять предыдущих)

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