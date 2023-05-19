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Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 18 мая.
Обзор ярчайшего ответного полуфинального матча на «Рамон Санчес Писхуан» и встречи «Байер» — «Рома».
Лучший теннисист России отомстил за поражение Рублева, обыграв Янника Ганфманна из Германии.
Игорь Рабинер побеседовал с полузащитником «Спартака».
«СЭ» поговорил с экс-игроком «Спартака» и «Зенита».
Обозреватель «СЭ» — перед матчем «Спартак» — ЦСКА.
ЭСК РФС признала ошибкой судьи Кукуляка удаление спартаковца Денисова в матче с «Химками»читать >
Кокорин назван лучшим игроком сезона в чемпионате Кипрачитать >
«Это худшее лого чемпионата мира в истории». Фанаты насмехаются над символом ЧМ-2026 в США и Канадечитать >
«Почему «Урал» играл в гостях, а «Краснодар» четыре матча подряд провел дома?» Иванов — о формуле Кубка России, Карасеве и будущем Гончаренкочитать >